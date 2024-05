Ausstellung in Hamburg: Hier sind alle Katzen grau

Am Himmel sattes Blau. An den Bäumen frisches Grün. In den Eisbechern grelles Himbeer-Pink. Überall in Hamburg knallen die Farben. Überall? Von wegen! Bei Feinkunst Krüger in der Neustadt sieht es aus, als hätte jemand an den Reglern gedreht: alles grau! Noch bis Samstag lassen sich hier zwei Ausstellungen gleichzeitig besuchen – mit Werken der Hamburger Künstler Heiko Müller und Eiko Borcherding.

„Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Betrachter meiner Bilder euphorisiert – ohne es zu merken – etwas von Mozart pfeifen werden“, sagt Heiko Müller – und ist dabei ganz herrlich kokett. Denn wer seine Bilder sieht, kann sich ein (vielleicht leicht verwundertes) Schmunzeln nicht verkneifen. Eine Katze auf Wanderschaft? Eine Katze im Hochzeitskleid? Sonderbar, wunderbar.

Feinkunst Krüger zeigt Müller und Borcherding

Seit zwei Jahren arbeitet der international gefragte Künstler ausschließlich in Grautönen. Es ist seine Reaktion auf die allgemeine Begeisterung für bunte Street Art, die er „etwas schrill und platt“ findet, wie er sagt. „Ideen, die förmlich ins Gesicht springen. Street Art ist relativ unpersönlich, weil die Idee im Vordergrund steht und nicht der Mensch, der sie entwickelt hat“, so Müller. „Das hat in mir wahrscheinlich das Bedürfnis gesteigert, etwas Persönliches zu kreieren und zu präsentieren. Und außerdem mag ich Grau – schon immer.“

„Rebel“ aus dem Jahr 2020 ist eine Buntstiftarbeit auf Papier. Heiko Müller „Rebel“ aus dem Jahr 2020 ist eine Buntstiftarbeit auf Papier.

Auch Eiko Borcherding mag Grau. Wäre anders auch schwierig, denn der gebürtige Auricher zeichnet. Oder wie es die Kunsthistorikerin Annette Baumann sagt: „In altmeisterlicher Manier beherrscht Eiko Borcherding alle Techniken im Umgang mit dem Zeichenstift. Der präzise Strich, die feine Schraffur gehört selbstverständlich zu seinem Repertoire (…). Borcherding ist einer der aktuell wichtigsten Zeichner seiner Generation.“ Bei Feinkunst Krüger sind unter dem Titel „Bad Moon Rising“ neue Arbeiten zu sehen.

„Wie erfrischend es im Mai sein kann, seinen Blick in ruhigem Grau wandern zu lassen, können Sie in dieser Ausstellung erleben“, wirbt denn auch Galerist Ralf Krüger. „Aber wenn Sie etwas Tristes, Trauriges erwarten, muss ich Sie leider enttäuschen. Dazu sind die Ideen in den Bildern einfach zu spannend und ereignisreich.“ (nr)

Feinkunst Krüger: bis 25.5., Do/Fr 12-19 Uhr, Sa 12-18 Uhr, Kohlhöfen 8, weitere Infos und Kaufpreise unter feinkunst-krueger.de

