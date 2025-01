Audienz bei der Kult-Oma

Sie trägt das weiße Haar stark auftoupiert, ihr Silberschmuck blitzt und blinkt, ihre Lippen sind rot geschminkt: „Die Gräfin“ ist ein echter Hingucker – jetzt bittet sie im Hamburger Puppentheater an zwei Abenden zur Audienz.

In dem Stück von Stefanie Oberhoff und Ramina Abdullah-zadé (für Menschen ab 14 Jahren) will sie einen Fisch braten, munkelt man, und dabei ihr neues Opernprojekt vorstellen. In ihrer Heimatstadt Stuttgart ist „Die Gräfin“ als kettenrauchende Kult-Oma („Ihre Durchraucht“) bekannt – und eine „feste Instanz für Vergnügungswillige“. Hamburg-Premiere!

Hamburger Puppentheater: 16./17.1., je 19.30 Uhr, Bramfelder Straße 9, 20/15 Euro

