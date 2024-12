Als die Karriere der Beatles begann: Lesung über John Lennons Pakt mit dem Teufel

44 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von John Lennon präsentieren Autor Martin Häusler und die St. Pauli Beatles eine musikalische Lesung an dem Ort, wo die Karriere der Fab Four 1960 begann: im Indra Club an der Großen Freiheit.

48 Auftritte legten die Jungspunde aus Liverpool dort hin, erlernten die Grundlagen von Showmanship und körperlicher Liebe und wurden zur lokalen Sensation, bevor sich die ganze Welt in sie verknallte. „Ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich dem Teufel meine Seele verkauft“, soll Lennon der Legende nach in Hamburg seinem Kollegen Tony Sheridan anvertraut haben.

Buch „Gezählte Tage“ wagt ein Gedankenexperiment

Nachzulesen ist das Zitat in einer Fußnote einer deutschen Musikzeitschrift von 1976 – und schien fast vergessen. Aber nicht von Häusler, der 2023 das Buch „Gezählte Tage“ veröffentlichte. Der Clou daran: Der bekennende Beatles-Fan wagt in dem Roman ein Gedankenexperiment und erzählt Lennons turbulente Jahre zwischen 1960 und 1980 unter der Annahme, dass es den diabolischen Deal tatsächlich gegeben hat – die Indizien dafür liefert er gleich mit.

Das könnte Sie auch interessieren: „Carmen von St. Pauli“: Wilder Tanz auf dem Vulkan

Dazu spielen die St. Pauli Beatles die Songs, um die es in den Kapiteln geht – von Hits bis zu nie live dargebotenen Stücken. Wir legen uns fest: Auf so sinnvolle, schöne Weise wurde Lennon an seinem Todestag in Hamburg noch nie geehrt!

Indra Musikclub: 8.12., 19 Uhr, 14 Euro, tixforgigs.com

Plan 7. ab dem 6. Dezember 2024 MOPO Plan 7. ab dem 6. Dezember 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.