Afrikafestival in Hamburg: Die Fußgängerzone wird zur Tanzfläche

„Alafia“ bedeutet Frieden. Welch schöner Name für ein Festival, das afrikanische Kultur im Herzen Hamburgs lebendig werden lässt: Die 22. Ausgabe steht auf drei Beinen – dem Markt, der Bühne und einem Forum (das 2024 erst am 7. September stattfindet).

Auf dem Markt bieten zahlreiche Stände sowohl Kunstgewerbe und köstliche Leckereien als auch Gedankengut gegen Rassismus und Diskriminierung an. Ab nachmittags gehört die Bühne Musiker:innen, Sänger:innen, Tänzerinnen, DJs und Geschichtenerzählern, dort wechselt Percussion mit Reggae, Karibik-Sound mit Pop. Wenn am Samstagabend Wiyaala & The YagaYagas ihren fetzigen Afro-Pop spielen, verwandelt sich Altonas Fußgängerzone in eine Tanzfläche – ihre Songs bringen einfach jeden in Bewegung. (pst)

Große Bergstraße: zwischen Ikea und Bruno-Tesch-Platz, 23.-25.8., alafia.de

Plan7 vom 23. August MOPO Plan7 vom 23. August

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.