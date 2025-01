Abtauchen in eine atemberaubende Welt: Live-Foto-Reportage über Südafrika

Warum einem Vortrag lauschen über ein Land, in das man auch selbst reisen könnte? Weil es am anderen Ende der Welt liegt wie Südafrika, zum Beispiel. Aber auch weil Aneta und Dirk Bleyer von diesem Land mehr Eindrücke einfangen konnten, als es Touristen je erlaubt wäre. Und die geben die renommierten „National Geographic“-Fotografen in einer abendfüllenden Foto- und Filmreportage an Neugierige weiter.

Auf einer riesigen Leinwand präsentieren sie atemberaubende (bewegte) Bilder. Sie entführen das Publikum auf eine projizierte Reise „Von Kapstadt zum Krüger-Nationalpark“, so der Titel des Abends. Der Weg führt zum Beispiel an die malerischen Strände der „Garden Route“, aber auch durch die Landschaft Karoo in den Hochebenen des Landes, vorbei an den Drachenbergen und der Wild Coast am Indischen Ozean. Begegnungen mit Bewohnern der Kalahari-Wüste und dem König der Venda, eines Volks mit reichem kulturellem Erbe, stehen ebenfalls auf dem Programm.

Das Publikum wird mit nach Südafrika genommen

Dirk Bleyer Schnappschuss: Kinder in einem Township in der Kleinstadt Graaff-Reinet. Schnappschuss: Kinder in einem Township in der Kleinstadt Graaff-Reinet.

Dirk Bleyer Besonders beeindruckend: die Nahaufnahmen, die die Bleyers machen – unter anderem von diesem Löwen. Besonders beeindruckend: die Nahaufnahmen, die die Bleyers machen – unter anderem von diesem Löwen.

Dirk Bleyer Ein beinahe unendliches Lichtermeer: Kapstadt bei Nacht. Ein beinahe unendliches Lichtermeer: Kapstadt bei Nacht.

Besonders beeindruckend sind die Nahaufnahmen der faszinierenden Tierwelt Südafrikas, mit dabei sind Giraffen, Erdmännchen, Nilpferde, Löwen und Elefanten – fotografiert, wo sie hingehören, in der Wildnis. Lebendig wird die persönliche Präsentation des Ehepaars Bleyer, da sie die optischen Eindrücke durch kenntnisreiche Kommentare, private Anekdoten, witzige Animationen sowie Geräusche und eigens für den Lichtbildervortrag komponierte Musik ergänzen.

Der Vortrag ist das Ergebnis von mehreren Reise-Jahren, und jenseits der sinnlichen Erfahrungen nimmt das Publikum Insider-Informationen und wertvolle Reisetipps mit nach Hause – um sich vielleicht doch noch selbst auf den Weg zu machen.

Kulturkirche Altona: 23.1., 19.30 Uhr, Bei der Johanniskirche 22, 16/10 Euro, kulturkirche.de

