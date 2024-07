45Hertz Open Air: Kaffkiez heizen den Hamburgern ein

Das „45Hertz Open Air“ verwandelt das Areal rund um den Fernsehturm in der Schanze in ein einzigartiges Festivalgelände. An mehreren Tagen (und insgesamt bis zum 14. Juli) gibt es Partys, Feste und Konzerte – und das bereits zum fünften Mal. An einem der Wahrzeichen Hamburgs wird es ein paar Tage vor Schluss – am 11. Juli – noch mal richtig laut und cool: Da kommen die fünf Jungs von Kaffkiez aus Rosenheim in den Norden, um den Hanseaten einzuheizen.

Mit ihrem lässigen Indie-Rock und deutschsprachigen Texten haben es Kaffkiez aus der bayerischen Provinz auf die großen Bühnen der Republik geschafft. Ihr festivaltauglicher Indie-Rock zum Mitsingen hat ihnen schon Auftritte beim „Deichbrand“, „Highfield“, „Southside“ und „Hurricane“ eingebracht. Ihre Debütsingle „Nie allein“ wurde mehr als 26 Millionen Mal bei Spotify gestreamt und die Single „Alles nur gelogen“ von ihrem aktuellen Album „Ekstase“ bereits mehr als sechs Millionen Mal.

Kaffkiez treten in Hamburg auf

Mit ihren mitreißenden Ohrwurm-Songs wollen sie nun auch das Hamburger Publikum in Ekstase versetzen. Das Wetter kann egal sein: Das Festivalteam hat vorgesorgt und in diesem Jahr eine Überdachung als Regen- oder Sonnenschutz geschaffen. (jh)

Open Air am Fernsehturm: bis 14. Juli , Lagerstraße; Konzert Kaffkiez: 11.7., 19.30 Uhr, 45 Euro, 45hertz.com

