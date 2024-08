15 Jahre Gängeviertel: Komm in die Gänge!

Die jüngere Geschichte des Gängeviertels ist die einer erfolgreichen Verteidigung des Guten-Wahren-Schönen gegen Investorenmacht und mindestens politische Gleichgültigkeit.

Mit Witz und einem unbeirrbaren Willen wurde das alte Häuserensemble gerettet und für eine lebendige Nutzung von Kunst und Handwerk bewahrt. 15 Jahre ist das her – und das Jubiläum wird nun gebührend gefeiert. Das gilt für die Aktivist:innen genauso wie für alle Leute, die einfach dabei sein wollen und gemeinsam rufen: Komm in die Gänge! An drei Abenden gibt es ein buntes kulturelles Programm, dazu jede Menge Party und Politik. Und genau diese Mischung macht’s im Gängeviertel. (ans)

Valentinskamp, Caffamacherreihe und Speckstraße: 22.-25.8., jeweils 19-22 Uhr, Eintritt: Pay what you want

Plan7 vom 16. August

