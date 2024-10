Irgendwas ist anders in den Gängen der Barclays-Arena, bevor am Dienstag das Konzert von Nick Cave und seinen Bad Seeds beginnt. Erstmal ist das Publikum wirklich ungewöhnlich gut angezogen – so viele schöne Menschen! Und dann ist es so leise. Kein aufgeregtes Plappern, Rufen, Lachen. Na, fragt man sich da, was das wohl für eine Stimmung gibt, gleich in der Halle?

Die Antwort: eine bombastische. Die eben noch so gefassten Gäste lassen beim Betreten der Arena alle Hemmungen fallen. Sie johlen und klatschen Nick Cave und seine Band unerbittlich gegen halb neun auf die Bühne. Der Rock-Poet muss beim Opener „Frogs“ zwar noch ein bisschen die wunderbare, tiefe Stimme aufwärmen, nicht aber die Stimmung im Saal.

Hamburg: Komplimente zwischen Nick Cave und den Fans