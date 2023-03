Sie sind der wohl heißeste Exportschlager Österreichs seit Falco: Mit ihrem typischen Mix aus Indie und Rock‘n‘Roll, aus Wiener Schmäh und Italienisch ziehen Wanda die Fans seit mittlerweile einem Jahrzehnt in die Hallen. In der Wilhelmsburger Edel-Optics-Arena feierten die Wiener am Samstag eine gut gelaunte Party – mit einheimischen Überraschungsgästen.

Die schlechten Nachrichten waren per Instagram auf die Handys geflashed: Sänger Marco Wanda hat einen Bandscheibenvorfall, vor ein paar Tagen musste ein Konzert abgesagt werden. Doch bei den Wienern geht es immer „Weiter, weiter“ – nicht nur in dem gleichnamigen Song. Die Tour ist Lebensenergie, der Kontakt zum Publikum elektrisch. Anders ausgedrückt: „Amore“ (wie die Band ihr Debütalbum nannte) ist einfach die beste Medizin.

Wanda in Hamburg: „Amore“ heilt alle Wunden

Marco Wanda darf zwar nicht Crowdsurfen, doch bei der aktiven Reha sind nicht nur fesche Hüftwackler, sondern auch einbeinig gesprungene Pirouetten und andere Bewegungen inbegriffen, die in keinem Physio-Handbuch stehen. Wenn dem medizinischen Personal hinter den Kulissen die Schweißperlen auf die Stirn treten, so ist das nur fair.

Ob in Wien, in Bologna oder in Hamburg-Wilhelmsburg: Die Musik von Wanda rockt längst international. Fabian Lippke Ob in Wien, in Bologna oder in Hamburg-Wilhelmsburg: Die Musik von Wanda rockt längst international.

Denn Wanda wissen, wie sie ihre partyfreudigen Fans in Stimmung bringen. Besonders Sänger Marco ist ein routinierter Dirigent der gemanagten Ekstase. Dabei bedient er lustvoll sämtliche Rock’n’Roll-Klischees, mit den entsprechenden lokalkolorierten Ansagen („Treffen wir uns nachher im ,Silbersack‘?“, „Vom ,Molotow‘ bis hier ist es ein weiter Weg“), mit Schnaps für die erste Reihe, mit der umarmenden Geste des gemeinsam erlebten Moments.

Die Setlist ist eine bunte Reise durch die fünf Alben der Band, vom neuen „Rocking in Wien“ bis zu den Mega-Rausschmeißern „Bologna“ und „1,2,3,4“. Mittlerweile haben Wanda genügend Material, dass sie jedes Konzert als eine Greatest-Hits-Show zelebrieren. Es ist der perfekte Party-Service, Österreichs bester Exportschlager!

Die größte Überraschung bringt die erste Zugabe „Eine Gang“. Für die melancholische „Wir sind beste Kumpel, und zwar für immer und ewig“-Schunkelhymne steigen nämlich die Männer des Shantychors „De Tampentrekker“ auf die Bühne. Sie sind von ihren Auftritten bei Ina Müller bekannt. Vor allem aber sind sie auch local heroes auf der Elbinsel.

Wanda feiern wilde Party mit Ina Müllers Shanty-Chor

Unter großem Jubel kriegen sie dann auch noch ihr „Drunken Sailor“-Solo. Spätestens jetzt wird klar, dass Wanda das Flair des Wiener Praters für zwei Stunden erfolgreich in den Wilhelmsburger Inselpark gebracht haben. Amore, Schnaps und ein tanzender Saal inklusive.