Junge Männer mit buntem Make-up stehen an diesem Mittwochabend Schlange vor der Alsterdorfer Sporthalle, daneben Frauen in Glitzer-Netz-Oberteilen. Diverser kann ein Publikum kaum sein. Kein Wunder – schließlich tritt hier Pop-Sänger Troye Sivan auf. Der Australier ist ein Mega-Star in der queeren Szene. Die Party, die er mit seinen Fans feiert, ist bunt, laut und heiß. Doch am Ende liefert der 29-Jährige bei seinem Hamburg-Auftritt zu wenig.