Es ist ja kein richtiges Stadtpark-Konzert, wenn man nicht bange gen Himmel blickt und fragt: Wird es schütten oder ist der Wettergott auch offen für experimentellere Musik? So wie die durchweg entspannt wirkenden Menschen, die am Samstagabend mit Regenjacken und -capes im grünen Rund darauf warten, was die Hälfte von Radiohead – Thom Yorke und Johnny Greenwood plus Jazz-Drummer Tom Skinner – live bietet.