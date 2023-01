Selbst Sänger Deryck Whibley kann es kaum fassen: „Unglaublich, dass wir immer noch auf der Bühne stehen, 20 Jahre später“ – denn, ja: so lange sind Sum 41 mittlerweile im Geschäft. Das feiern die Kanadier mit einer Geburtstagstour, die sie auch nach Hamburg führt. Und weil eine Party alleine langweilig ist, feiern auch Simple Plan mit. Aber wie viel Spaß macht Nullerjahre-Pop-Punk im Herbst 2022 noch?

Etwas mehr als 3000 Menschen passen in die Edel-Optics.de-Arena. Schon beim ersten Blick ist klar, dass nicht viele Plätze frei bleiben. Beanies, Nietenschmuck, Schweißbänder, hochgegelte Haare: So sah Pop-Punk Anfang der 2000er aus und so ist es bei vielen Fans auch noch – oder wieder? – an diesem Abend.

Punkt 20 Uhr ertönt das „Star Wars“-Intro, Simple Plan betreten die Bühne – die Menge könnte schon jetzt kaum heißer sein.

Sum 41 feiern Geburtstag in Hamburg – mit Simple Plan

„Shut Up“, „Jump“, „Jet Lag“, „Welcome To My Life“, „Your Love Is A Lie“, ein Smash-Hit der Band um Sänger Pierre Bouvier jagt den nächsten. Auch Simple Plan feiern aktuell übrigens das 20. Jubiläum ihrer Debütplatte. „Könnt ihr euch noch daran erinnern?“ Das Publikum kann, singt lautstark mit und setzt ein ums andere Mal zum Circle Pit an. Das große Highlight ist aber das Party-Medley: „All Star“ (Smash Mouth), „Sk8er Boi“ (Avril Lavigne), „Mr. Brightside“ (The Killers) – wer hier nicht wieder 16 ist, macht irgendwas verkehrt.

Zwischendurch fliegen sogar riesengroße Wasserbälle durch das Publikum. Wie es sich für eine locker-leichte, fröhlich-laute Punk-Party eben so gehört. Mit ihrem Anheizer, das ist schnell klar, haben Sum 41 die richtige Wahl getroffen. Und trotzdem setzen Deryck Whibley und Kollegen noch einen drauf: AC/DCs „TNT“ und ein atemberaubendes Tempo bei den ersten Songs bringen auch die letzten Fans endgültig zum Schwitzen.

Immer wieder blitzt durch, dass Sum 41 mehr sind als eine reine Nullerjahre-Retrospektive. Poppige Töne schlägt die Band nur selten an, dafür erinnert der Stil überraschend oft an Heavy Metal. Man ist eben erwachsener geworden, vielseitiger. Trotzdem geht es ja um die frühen Alben, sodass natürlich viele Klassiker auf der Setlist stehen – von „Fat Lip“, „Motivation“ oder „Pieces“ bis zu „In Too Deep“. Sogar Queens „We Will Rock You“ ist mit dabei, ebenfalls in einem Tempo, das selbst Freddie Mercury wohl nie für möglich gehalten hätte.

Nach etwas mehr als drei Stunden geht die wilde Geburtstagssause zu Ende. Mit lautem Applaus, lauter zufriedenen Gesichtern – und einem neuen Gesprächsthema. „Schon gehört? Blink-182 kommen nach Hamburg …“ – „Mega cool!“ Allerspätestens dann trifft sich die Pop-Punk-Gemeinde zu ihrer nächsten Messe.