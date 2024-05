Lange mussten die Zuschauer auf Sasha und „This Is My Time - Die Show“ warten: Aufgrund einer Lungenentzündung hatte der Sänger seine Tour im Dezember verschieben müssen. Am Donnerstag wurde die Geduld belohnt: Hamburg erlebte in der Barclays Arena einen bestens aufgelegten und fitten Entertainer, der sein Publikum mit nahm auf eine dreistündige Reise durch sein Leben – Bravo-Cover und Reeperbahn-Fehltritte inklusive.

Lange mussten die Zuschauer auf Sasha und „This Is My Time – Die Show“ warten: Aufgrund einer Lungenentzündung hatte der Sänger seine Tour im Dezember verschieben müssen. Am Donnerstag wurde die Geduld belohnt: Hamburg erlebte in der Barclays Arena einen bestens aufgelegten und fitten Entertainer, der sein Publikum mit nahm auf eine Reise durch sein Leben – Bravo-Cover und Reeperbahn-Fehltritte inklusive.

„Leute, heute Abend gibt es die ganze Wahrheit“, verspricht Sasha am Donnerstag gleich zu Anfang seiner Lebens-Revue in der vollbestuhlten Barclays Arena. „Wie konnte das passieren? Wie konnte aus einem einfachen, bescheidenen Jungen aus Soest ein internationaler Popstar und ein vor 30 Jahren anerkanntes Sexsymbol werden? Und nicht zu vergessen auch Daddy, Ehemann, Rock’n’Roller und – etwas, worauf ich besonders stolz bin – ein Mann, der 17 Mal auf dem BRAVO-Cover war!“

Auf der digitalen Litfaßsäule hinter ihm sieht man jedes einzelne. Und schon ist der Zuschauer mittendrin im turbulenten Leben des Sascha Röntgen-Schmitz. Das Ganze nennt sich „Sasha – Die Show“ hätte aber auch „Sasha – Das Musical“ heißen können.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Strände, Seen, Moore, Wälder, Gastro: Wo Sie in Hamburg einfach mal „Urlaub“ machen können

– Einfach abreißen? Die Debatte über die Elbtower-Ruine

– CDU-Mann Thering: Kann der Bürgermeister?

– 20 Seiten Sport: Wie sich der FC St. Pauli jetzt für die Bundesliga aufstellt & Vuskovic-Prozess: Wie es weitergeht

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Denn neben Anekdoten satt gibt es in den drei Stunden (mit Pausenunterbrechung) viele Hits – und nicht nur die eigenen. Stilecht dargeboten auf der im Vegas-Style gestalteten Showtreppe, auf der auch seine sieben Musiker, zwei Background-Sängerinnen und vier Tänzer:innen Platz finden. Das alles hat sich Sasha mit 51 und diversen künstlerischen Inkarnationen mehr als verdient!

Sasha: Howard Carpendale ist für ihn der deutsche Elvis

Die allererste Vinyl-Platte, die Sasha als Steppke auflegte, war „Return To Sender“ von Idol Elvis Presley, wozu er butterweich seine Beine bewegt. Er erinnert an Abende mit Omi, die für den Showeinfluss bei ihm sorgte: Dank TV-Dinos wie Peter Frankenfeld, Peter Alexander oder Rudi Carell und dank der „Hitparade“. Stilecht mit weißem Schal um den Hals und Mikrofonkabel um der Hand interpretiert Sasha „Nachts, wenn alles schläft“ von Howard Carpendale. „Für mich immer so was wie der deutsche Elvis“, meint er.

Doch es war nicht alles rosig in den Anfangsjahren: Zwei mal heirateten seine Eltern und ließen sich wieder scheiden. Man lebt im Soester Plattenbau. Die alleinerziehende Mutter hält sich mit Sozialhilfe und Nebenjobs über Wasser. Der schöne ermunternde Song „Schlüsselkind“ von seinem gleichnamigen deutschsprachigen Album passt da bestens. Viel Jubel gibt es dafür.

Als Teen entdeckt Sasha Breakdance und fühlt sich endlich cool. Der erste Stehblues mit Zahnspangenkuss folgt. Sasha singt nun „Hello“ von Lionel Richie. Er lässt für das Publikum sein erstes Vorsingen bei Bad To The Bone Revue passieren: Damals sang er „Power Of Love“ aus dem Film „Zurück in die Zukunft“. Und Hamburg ist mittlerweile knallwach, klatscht und tanzt ausgelassen angesichts so viel Achtziger-Nostalgie.

Sasha über Pearl Jam: „Das war die echte Coolness!“

Doch bald fühlt sich Sasha „gefangen als Popper in einer Schülerrockband“, wie er sagt. Anfang der Neunziger sorgt Grunge tatsächlich für sein Befreiungserlebnis: Mit der Band Junkfood eifert er Helden wie Pearl Jam und Faith No More nach. „Das war die echte Coolness!“

Eigentlich soll Sasha 1998 nur dem Studio einen neuen Anstrich verpassen, doch dann singt er für Rapperin Young Deenay einen Gesangspart für „Wannabe Your Lover“ ein – und das Ding wird zum Riesenhit. Eine witzige Zeitreise ist das, wenn er noch mal den Moment seiner Entdeckung mit einem Clip aus dem VIVA-Interaktiv-Studio hervorkramt: Danach sollen die Telefonleitungen beim Musik-TV-Sender zusammengebrochen sein!

Fünf Jahre Dauerstress: Dann entsteht Dick Brave

Ab da läuft alles wie geschmiert: Es folgen eigene Singles mit „I’m Still Waitin‘“, „If You Believe“ und „We Can Leave The World“ – und damit Hit auf Hit. Sasha singt bei „The Dome“ (ein Einspielfilm mit Thomas Hermanns erinnert daran), vor dem Papst und gibt mit Tom Jones Interviews im Beichtstuhl.

Er gewinnt den Bambi. Er wird als einziger Deutscher als „Bester Internationaler Künstler“ bei den MTV Europe Music Awards nominiert – neben George Michael, Robbie Williams und Will Smith. Und auch im Ausland läuft es rund. Doch Sasha kann nach fünf Jahren Dauerstress nicht mehr. „I Feel Lonely“ entspricht immer mehr seiner Lebensrealität. Doch statt ein Jahr Pause zu machen wie geplant, erfindet er sein Schunkel-Alter-ego Dick Brave und landet mit Rock’n’Roll-Covern zum ersten und bisher letzten Mal auf Platz 1 der Albumcharts. „Vielleicht muss ich den doch mal wieder hervorholen“, sagt Sasha mit Blick in die Zukunft.

Sasha zieht nach Hamburg und ist begeistert

Sein Umzug nach Hamburg vor 20 Jahren bringt ihn zum Schwärmen: „Die Hamburger gelten immer als unterkühlt. Aber wenn man sich bemüht, dann kann man hier ein sehr guter Freund werden, sehr gute Freunde finden und man muss sich unfassbar dusselig anstellen, um da jemals wieder rauszufliegen. Ist das nicht mehr wert? Die Loyalität bis zum Ende?“, fragt Sasha und erntet Applaus.

Nur mit der Liebe lief es nicht ganz so rund in Hamburg. Immer öfter endeten die Abende auf der Reeperbahn, für Sasha „sein kleines Vegas, wo er sich wie Dean Martin und Frank Sinatra in einer Person fühlte“. Ein Set aus Swing-Liedern, vor Hamburger Neon-Kiez-Dekor dargeboten, untermalt das. Die stehen Sasha stimmlich besonders gut. „Aber zu viel Reeperbahn ist nicht gut für die Liebe, jedenfalls nicht die lange Liebe“, merkt er bald.

Sasha trifft seine Julia beim „kleinen dicken Fernsehkoch“

Sein Kumpel und „kleiner dicker Fernsehkoch“ Tim Mälzer erklärt via Voice-Nachricht, wie das damals so war, bevor es 2011 zum „magic moment“ in der Bullerei kam, wo Sasha seine Julia traf. Ältere Damen im Publikum wischen sich jetzt Tränen aus dem Gesicht – so schön ist dieses Happy End!

Julia kommt für ein Küsschen an den Bühnenrand zu Sasha. Der Saal seufzt. Sasha trägt heute ihren Namen – Sasha Röntgen-Schmitz. Die (zweifach zelebrierte) Hochzeit und Sohn Otto vervollständigen das Familienglück. Und die Songs „Du fängst mich ein“ und „Lighthouse“ zeugen von einem Sasha, der endlich angekommen ist: im Privaten wie im Beruflichen. Was für eine tolle Show!