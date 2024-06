Ganz am Ende erlaubt sich Rod Stewart noch mal einen Scherz. Ein allerletztes Mal erhebt sich in der Barclays-Arena der Vorhang mit seinem Antlitz darauf, und der Entertainer, seine fabelhafte Band und die drei Backgroundsängerinnen liegen gesichtsseitig flach auf dem Boden. Sie haben sich in den zwei Stunden zuvor im positivsten Sinne kaputtgespielt, -gesungen und -gefeiert! Und bei ihrem Gastspiel in Hamburg so dermaßen abgeliefert, dass man nur sagen kann: Alter, war das gut!