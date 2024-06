Die Kerle bärtig, die Raucherzone voll, die Schlangen am Bierstand lang: Auf wenig ist Verlass in diesen Zeiten, aber darauf, dass die Queens Of The Stone Age Tour um Tour die strapazierten Seelen mittelalter Männer mit feinster Rock-Essenz balsamieren, darauf schon. Am Dienstag in der Sporthalle: ein weiteres Wahnsinns-Konzert einer Ausnahme-Band.