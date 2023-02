Ohne diese legendäre Truppe hätte Nirvana vielleicht anders geklungen. Die Pixies gelten als Wegbereiter des Grunge. Lange her? Egal. Die Große Freiheit 36 war am Montagabend ausverkauft. Einen Satz hörte man an diesem Abend aus dem Publikum besonders oft.

Gerade mal fünf Jahre haben gereicht, um die Pixies in der Indie-Welt zu ewigen Helden zu machen. Von Ende der 80er an mischten sie mit ihrem schrammeligen Alternative-Rock die Musikwelt auf, David Bowie schwärmte von den Amerikanern als den „Psychedelic Beatles“.

Voll und heiß ist es in der Großen Freiheit, deutlicher Männerüberschuss, alle um die 50. „Ganz schön viele grauhaarige Typen hier, hab ich mir gedacht. Aber dann fiel mir ein, dass ich ja mittlerweile selbst so aussehe“, sagt ein Mann. Das hört man häufiger an diesem Abend. Klar, wenn eine Band schon mehr als 35 Jahre – mit Unterbrechung – auf dem Buckel hat, dann sind auch die Fans nicht mehr die Jüngsten.

Pixies-Frontmann Black Francis spielt sich routiniert durchs Set

Frontmann Black Francis (57), mittlerweile mit Glatze und Brille, schwitzt wie sein Publikum und spielt sich routiniert durch seine Setlist. Interaktion mit den Fans? Fehlanzeige. Aber das ist nicht schlimm, denn die sind mit Schwelgen in der Vergangenheit beschäftigt. „Monkey Gone To Heaven“, noch immer ein Ohrwurm! „Bone Machine“, weißt Du noch? „Here Comes Your Man“, seufz, das waren Zeiten!

Die Stücke des aktuellen Albums „Doggerel“ bekommen freundlichen Applaus, Euphorie bricht nur bei den Klassikern aus. Und die darf nicht zu groß ausfallen. Wer in der Menge zu sehr tanzt und springt, bekommt von den Umstehenden böse Blicke. Feiern ja, aber bitte nicht zu wild. Man ist ja schließlich keine 20 mehr.

„Where Is My Mind“, den vielleicht größten Hit, sparen die Pixies sich als vorletzten Song auf. Nach zwei schweißtreibenden Stunden verabschiedet sich die Band mit „Winterlong“, einem Cover von Neil Young. Zuletzt waren die Pixies vor mehr als 30 Jahren in Hamburg. So lange muss es bis zum nächsten Konzert in der Stadt bitte nicht dauern.