Große Freiheit, ausverkauft: Alle schwitzen, alle tanzen. Nina Chuba liefert ab – Heimspiel der Deutsch-Pop-Königin! Mit ihrem Debütalbum „Glas“ landete sie direkt auf Platz 1 der Charts, in Hamburg wird sie an diesem Abend einfach nur gefeiert. Denn sie singt mit ihrer zerbrechlichen, unverwechselbaren Stimme die Gefühle der Jugend in die tobende Masse. Dann sorgt ein Surprise-Act für ein ganz besonderes Highlight.

Nina Chuba fühlt sich wohl: In Hamburg, in der Großen Freiheit 36 im Herzen St. Paulis. Heimspiel eben – die einstige „Pfefferkörner“-Schauspielerin ist rund 30 Autominuten von hier entfernt in Wedel aufgewachsen. Mit „Mangos mit Chilli“ geht es am Sonntagabend los. „Ich hab‘ mehr als Lillet da, frischer Wind für die Szene“ singt sie. Wie Recht sie nur hat.

Nina Chuba in Hamburg: Mehr gute Freundin als Popstar

Die meisten im Publikum sind wie sie in den späten 90ern geboren – Nina Chuba weiß, was ihre Generation fühlt. Und sie fasst diese Gefühle in Worte, wie es aktuell sonst kaum jemand schafft.

Diese Gefühle können ganz banal sein. Vor dem Song „Tinnitus“ fragt sie: „Kennt ihr das? Ihr geht im Club auf Klo, guckt in den Spiegel und denkt euch: ,Ich sollte gehen.‘“ Die Masse jubelt. Klar kennt man das.

Doch Nina Chuba kann auch Ernst: Vor „Nicht allein“ sagt sie, dass sie den Song für einen geliebten Menschen geschrieben hat, der unter Depressionen leidet.

Provinz als Surprise-Act: Das Duett ist das Highlight des Abends

Lange bleibt die Stimmung aber nicht so ernst: Als Vincent Waizenegger von der Band Provinz als Überraschungsact auf die Bühne kommt, um den mit Nina veröffentlichten Song „Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen“ zu performen, gibt es kein Halten mehr: Der Körper vibriert durch den fast zu starken Bass, der Boden bebt – das Highlight des Abends.

Happy in der Großen Freiheit: Nina Chuba und Überraschungs-Act Vincent Waizenegger von der Band Provinz Jakob Marwein Happy in der Großen Freiheit: Nina Chuba und Überraschungs-Act Vincent Waizenegger von der Band Provinz

Um 21.30 Uhr ist es dann so weit: „Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lillet“, singt Nina – und die Masse mit ihr.

Nina Chuba: „Der Erfolg hat nichts an mir selber verändert“

Wie gut, dass es den Song gibt – denn sonst würde es dieses Konzert wohl gar nicht geben. Der Song „Wildberry Lillet“ habe ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt, sagt sie. Aber: „Der Erfolg hat nichts an mir selber verändert.“ Diese Authentizität ist ihre Stärke.

Nach einer guten Stunde gibt es als Zugabe den Sommer-Hit „Femminello“. Ein letztes Mal Bodenbeben. Dann sind die Lichter aus. Nina Chuba zeigt, wie toll und vielschichtig deutsche Pop-Musik sein kann. Gäbe es doch nur mehr ihrer Art.

Nina Chuba live: 15.5.2024, Sporthalle Hamburg, ab 55,90 Euro