Es gibt Konzerte für Erwachsene – so wie das Peaches-Roisin Murphy-Set vor vier Tagen im Stadtpark – oder Konzerte für Kinder und deren Eltern, so wie die von Deine Freunde. Nina Chuba bedient beide Zielgruppen. Auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld begeistert die 25-Jährige am Sonntagabend Tausende Fans, weiht dabei eine ganz neue Bühne ein – und sorgt für eine Überraschung.