Da sind sie wieder: Nach vier Jahren Bandpause meldeten sich Kraftklub in der Sporthalle zurück. Und zwar so, als wären sie nie irgendwo gewesen, als hätte es keine Auszeit gegeben, in der Sänger Felix Brummer sich als Kummer durchaus erfolgreich auf Solowege begeben hatte. Dass ihre Fans sehnsüchtig darauf gewartet hatten, zeigte sich schon daran, dass das Hamburg-Konzert ihrer Tour zum neuen Album „Kargo“ schnell ausverkauft war. Die Kraftklub-Freunde wurden für ihre Treue belohnt.