Der Stadtpark stand am Mittwochabend unter Strom: Die Black Keys huldigen lautstark der elektrischen Gitarre – und lassen ihre "Mitmusiker“ alt aussehen. Schon im Vorprogramm gab es ordentlich was auf die Ohren – von prominenter Verstärkung.

Der Stadtpark stand am Mittwochabend unter Strom: Die Black Keys huldigen lautstark der elektrischen Gitarre – und lassen ihre „Mitmusiker“ alt aussehen. Schon im Vorprogramm gab es ordentlich was auf die Ohren – von prominenter Verstärkung.

Die schizophrene Witzfrage „Wer bin ich, und wenn ja: wie viele?” beantwortet Dan Auerbach relativ eindeutig: „Ich bin Dan, das ist Patrick, und wir sind die Black Keys!“ Da gucken die vier Mitmusiker im (buchstäblichen) Hintergrund ein bisschen dumm aus der Wäsche. Percussion, Bass, Rhythmusgitarre und Keyboards – das dickt den Sound der Band aus Akron, Ohio zwar an, aber zwingend notwendig ist der volle Tourbus nicht: Die Show schmeißen Auerbachs Gitarre und Patrick Carneys Schlagzeug, das entsprechend prominent am vorderen Bühnenrand geparkt ist.

Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die beiden Kindheitsfreunde unter dem gemeinsamen Bandnamen zunächst brutal laute Bluesplatten, dabei gewannen sie stetig Fans und mehrten den Zorn von Jack White. Der Gitarrist der White Stripes ließ jahrelang kaum eine Gelegenheit aus, dem Gespann eine beizupulen: Zwei brachiale Gitarre/Schlagzeug-Duos mit unmodernen Einflüssen, dafür sei die Welt nun wirklich nicht groß genug.

The Black Keys: Songs aus dem Keller

Im ausverkauften Stadtpark am Mittwochabend wirkt der Grund für das Gockelgebahren weit weg: The Black Keys sind heute kompakter, souliger und irgendwie auch weniger herausfordernd. Lediglich die Songs, die Auerbach als „from the basement” ankündigt, also „aus dem Keller”, haben noch Dreck unter den Nägeln, etwa der grandiose Garagenrockklassiker „Have Love, Will Travel”, den The Sonics unsterblich gemacht haben.

Da ist der Konzertabend allerdings schon ein paar Stunden alt: Den Opener Shannon And The Clams haben nach Einlass leider nur wenige gesehen, bei den Indierock-Ikonen Spoon ist das Stadtpark-Rund um Punkt sieben allerdings schon gut voll. Angekündigt ist das ganze als eine Art Doppel-Headliner, aber es ist klar, wer hier die Hauptband ist: Spoon spielen eine Dreiviertelstunde, die sich bei der gebotenen Hitdichte noch kürzer anfühlt – mehr ist im Stadtpark nicht drin, wo Ende Juni das Bühnenlicht ausgeht noch bevor die Sonne verschwindet.

Das könnte Sie auch interessieren: Lewis Capaldi sagt alle Konzerte ab

So richtig Sinn ergibt die Kombi-Tour vielleicht nur buchhalterisch – der präzise Plattensammler-Rock von Spoon hat mit der freischwingenden Abrissbirne Black Keys wenig gemein. Immerhin: Nach dem hervorragenden aktuellen Spoon-Album „Lucifer On The Sofa” weiß man, dass beide Bands irgendwann mal den Wüsten-Boogie von ZZ Top gehört haben, einen Einfluss, den Auerbach und Carney wesentlich deutlicher zur Schau tragen.

Um viertel vor zehn ist Feierabend, die beiden Zugaben sind allerdings perfekt gewählt: Bei „Little Black Submarines” singt das halbe Publikum mit, den Rest kriegt dann die Hitsingle „Lonely Boy” zum Tanzen. Wer schnell genug war, hat sich noch Karten für den anschließenden „Record Hang” im Nochtspeicher gesichert: Statt sich backstage zu langweilen, legen die Black Keys nämlich gerne auf ihrer eigenen Aftershowparty auf. Sind halt immer noch zwei Musiknerds geblieben. Sympathisch.