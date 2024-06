Der erste Anblick ihres Idols fällt ganz anders aus, als es die meisten Fans erwartet haben. Auf der großen Videoleinwand über der Bühne taucht ein gealterter Apache 207 aus der Zukunft aus, der auf sein Leben zurückblickt: lange Haare, angegrauter Vollbart, Falten im Gesicht. Er wünscht sich, zu dem Gefühl zurückzukehren, „ganz im Moment zu sein“. Glücklicherweise gibt es in der Zukunft Kapseln, mit denen sich durch die Zeit reisen lässt – zurück zu diesem Abend in der Barclays Arena in Hamburg. Der Superstar reißt alle Zuschauer mit, doch was ist mit Duett-Partner Udo Lindenberg?

Der erste Anblick ihres Idols fällt ganz anders aus, als es die meisten Fans erwartet haben. Auf der großen Videoleinwand über der Bühne taucht ein gealterter Apache 207 aus der Zukunft aus, der auf sein Leben zurückblickt: lange Haare, angegrauter Vollbart, Falten im Gesicht. Er wünscht sich, zu dem Gefühl zurückzukehren, „ganz im Moment zu sein“. Glücklicherweise gibt es in der Zukunft Kapseln, mit denen sich durch die Zeit reisen lässt – zurück zu diesem Abend in der Barclays Arena in Hamburg.

Unter Feuerwerk taucht Apache auf der Bühne auf, jetzt so wie ihn alle kennen: zwei Meter groß, Jeans, Weste, Sonnenbrille, Zopf. Hinter ihm ein Bühnenbild, das auch in den Musical-Tempeln dieser Stadt stehen könnte. Eine Tankstelle ist dort aufgebaut, mit Autowaschanlage und dem „Kiosk 207“, den ein DJ betreibt. Davor steht – natürlich – ein Roller. Aber der spielt erst mal keine Rolle.

Von Generation Alpha bis Boomer: Apache reißt die Zuschauer in Hamburg mit

„Ich bin die letzten Tage durch die Hölle gegangen, damit ich hier topfit auf der Bühne stehen kann“, gesteht der 26-Jährige am Anfang des ersten seiner zwei Hamburg-Auftritte. Der Rapper war zuletzt gesundheitlich angeschlagen gewesen. Davon ist aber nicht viel zu merken. Apache reißt die Zuschauer mit, von Generation Alpha bis Boomer, Teenager genauso wie deren Großeltern. Kaum jemandem gelingt es, ein so breit gefächertes Publikum anzusprechen.

Das liegt zum einen wohl daran, dass Apache deutlich mehr bietet als nur Rap. Er lässt Pop, R’n’B, Rockelemente einfließen, wechselt spielerisch zwischen den Genres. Den harten Rapper lässt der gebürtige Mannheimer ebenso wenig raushängen, auch wenn nicht jede Textzeile an dieser Stelle zitierfähig ist. Außerdem bietet Apache 207 eine Show auf, die sich wirklich sehen lassen kann – auch wenn sie an ein, zwei Stellen ihre Längen hat. Vor dem Song „Sport“ macht er ein paar Liegestütze, anschließend fordert er das Publikum zu einem gigantischen Volleyballmatch auf.

Apache 207 steht für großes Live-Spektakel. Feder Musik | Nik Müller Apache 207 steht für großes Live-Spektakel.

Apache mit rotem BMW-Cabrio durch die Barclays Arena – Teenies rasten aus

Zu „Bläulich“ lässt er sich in einem roten BMW-Cabrio (mit Kennzeichen HH-VY 207, für seinen bürgerlichen Namen Volkan Yaman) durch die Menge schieben. Besonders unter den Teenagern sorgt das für Gedränge um den besten Fotospot. Und so ist wahrscheinlich die Fannähe ein weiterer Ansatzpunkt, um den Erfolg und die Beliebtheit des Rappers zu erklären. Auch in der Barclays Arena schüttelt er Hände und holt Fans auf die Bühne.

„Komet“: Auf Udo Lindenberg warten die Fans vergeblich

Die großen Hits spart sich Apache 207 für den Schlussteil auf. Auf Udo Lindenberg warten die Fans – mutmaßlich vor allem die Großeltern – vergeblich. Ein weiblicher Fan darf bei „Komet“, seinem „Über-Song“, wie Apache sagt, den Part des Panik-Rockers singen. Den Refrain singen dann etwa 15.000 Menschen zusammen – schon ein großer Moment. Und bei „Roller“ kommt dann auch das Gefährt auf der Bühne zum Einsatz. An diesen Abend dürften sich viele Apache-Fans noch lange erinnern, auch ohne Zeitmaschine.