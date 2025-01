Der Hamburger Kiez ist bekanntermaßen kein Ort, an dem man sich wohl und sicher fühlt. Vor allem Frauen nicht. Blicke, Sprüche, Gedränge, Gegrabsche. An diesem kalten Dienstagabend ist das in einem Club an der Reeperbahn ganz anders: Der deutsche Singer-Songwriter Mayberg trat in der ausverkauften „Großen Freiheit 36“ auf – und sorgte mit seiner Art und seinem Show-Konzept für eine friedliche, freundliche Stimmung. Der 24-Jährige ist das Gegenteil von toxischer Männlichkeit. Über ein Konzert, das Hoffnung macht.