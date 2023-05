Es gibt da eine bestimmte Regel in Hamburg: Wenn Lotto King Karl die wohl schönste Freiluftbühne der Nation betritt, hat der Frühling begonnen. Jahr für Jahr eröffnet der langjährige HSV-Stadionsprecher die Konzertsaison im Hamburger Stadtpark. Vor ausverkaufter Wiese stellte der 56-Jährige am Samstagabend erneut unter Beweis, warum er so fest zu Hamburg gehört wie Alster, Elbe und Fischbrötchen. Einen besonderen Moment gibt es, als er einen seiner Klassiker anstimmt.