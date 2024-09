Erst vor zwei Wochen hatten Linkin Park ihr Konzert in der Barclays-Arena im Rahmen der „From Zero World Tour“ angekündigt. Die Tickets dafür waren blitzschnell weg. Zum ersten Mal seit dem Tode von Leadsänger Chester Bennington kehrten sie am Sonntag nach Hamburg zurück. Die Frage, die alle umtrieb: Wie wird sich die neue, nicht unumstrittene Sängerin Emily Armstrong live in die Männertruppe einfügen? MOPOP hat es sich angesehen und angehört …