Was Liebe alles anrichten kann! Nicht nur verursachte dieses verrückte Gefühl gut 99 Prozent der Songs des australischen Folkpop-Geschwisterpaares Angus und Julia Stone, es brachte am Samstag auch die ehrwürdige Laeiszhalle zum Zittern. Denn Publikum und Künstler hatten sich schnell gegenseitig ins Herz geschlossen. Eine Show mit vielen Emotionen – und einem besonderen Highlight.

Das war unter anderem an einem so tosenden Applaus nach jedem Song zu merken, wie er üblicherweise erst losbricht, wenn eine Band sich nach ihrer letzten Nummer verbeugt. Das Geheimrezept? Die Stone-Geschwister wissen ganz genau, wie sie einen bei den Emotionen packen können. Vielleicht spielt aber auch mit hinein, dass sie seit sieben Jahren das erste Mal wieder live in Hamburg zu sehen waren.

Angus und Julia Stone nach sieben Jahren wieder in Hamburg

Den Anfang machen sie zu zweit, nur mit Akustikgitarren, auf der Bühne. Julia im langen Flatterkleid, Angus im Anzug mit 70er-Hemdkragen. „Santa Monica Dream“ gibt es so zum Einstieg. Dann kommt der Rest der Band dazu – was man zuerst fast schade findet, bis Banjo, butterweiche Drums und schamlos übersteuerte E-Gitarren-Soli erklingen, was ganz wunderbar zum weichen Sound passt. Und die Stone-Geschwister haben so die Hände frei, um nebenbei auch noch Mundharmonika, Piano oder gar Trompete(!) zu spielen. Ein bisschen klingt das wie Fleetwood Mac, wenn die auf Kokain und Fremdgehen verzichtet hätten.

Dias anfangs noch schüchtern wirkende Duo wird schnell warm mit den Hamburgern, kommt ins Plaudern und Schäkern. Die Stones berichten von Ex-Freunden, ihrem Vater (einem Hochzeitssänger) und einem Hochzeitssong, den sie für ein Paar schrieben, das inzwischen wieder geschieden ist. Drum herum streuen sie Songs von fast all ihren Alben, vom nagelneuen „Cape Forestier“ ebenso wie vom Soundtrack des Videospiels „Life Is Strange“.

Highlight: Stone-Geschwister covern Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“

Besonders schön: „Just A Boy“, den die beiden auf dieser Tour zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder live spielen, wie sie berichten. Oder „Chateau“. Und ein Highlight: Das packende Akustik-Cover von Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“.

Zum Schluss gibt es dann den Song, mit dem ihre Karriere einst begann: „Big Jet Plane“. Als das Publikum danach jedoch einfach nicht mit dem Applaudieren aufhören will, singen Angus und Julia Stone, Arm in Arm mit ihrer Band, auch noch Neil Youngs „Harvest Moon“ ins Mikro am Bühnenrand. Hach, schön. Ja, die Liebe. An diesem Abend war sie geballt in diesem Saal zu spüren.