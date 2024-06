Es ist 20.10 Uhr am Sonntagabend, und die Alsterdorfer Sporthalle ist mit 7000 Leuten bis zum Anschlag gefüllt. Die Bühne ist in nebulöses blaues Licht getaucht, ein brummender Ton ist zu vernehmen, Tausende Handys filmen mit, und man hat das Gefühl, es würde hier gleich ein Ufo landen! Tatsächlich warten aber alle auf Rockstar Lenny Kravitz, der nicht nur sein erstes Hamburg-Konzert seit neun Jahren spielt – eine Show in der Barclays-Arena wurde 2020 pandemiebedingt abgesagt – sondern auch den Tourauftakt seiner „Blue Electric Light Tour“. Ein Mega-Konzert!