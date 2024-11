Viel Vertrauen scheinen Konzertgänger in Lauryn Hill (49) nicht gehabt zu haben: Noch kurz vor Beginn der Veranstaltung am Freitag in der Barclays Arena ist die Schlange an der Abendkasse lang. Lieber kurzfristig kaufen, ist für manche die Devise. Hill hat den Ruf, ihr Publikum gerne lange warten zu lassen – wenn sie denn überhaupt kommt. Doch die Zeichen für einen guten Abend von Hill und Fugees-Kollege Wyclef Jean stehen auch beim letzten Deutschland-Auftritt ihrer „The Celebration Continues“-Tour auf Grün.