Ein Abend wie ein Triumph: Immer wieder bedankt sich Keane-Frontmann Tom Chaplin am Donnerstag im Stadtpark beim Hamburger Publikum, das die Band auf Händen trägt. Die Briten feiern auf ihrer aktuellen Tour ihr 2004 veröffentlichtes Debütalbum „Hopes And Fears“. Mit „Somewhere Only We Know“ gab es natürlich auch den größten Hit daraus.

Vor 20 Jahren erschien Keanes Erfolgsalbum „Hopes And Fears“, das sich gut zehn Million Mal verkauft hat. Selbst in der Hochphase des Hypes um die britische Popband kam sie in Deutschland über Docks-Hallengröße (fasst bis zu 1500 Besucher) nicht hinaus. Insofern kann man das ausverkaufte Stadtpark-Konzert am Donnerstag fast schon als Durchbruch nach dem Durchbruch bezeichnen.