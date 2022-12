„An wohl keiner Veranstaltung haben wir so lange geplant wie an dieser“, erzählte Thees Uhlmanns Manager Rainer G. Ott irgendwann im Laufe des Samstags. Schon vor fünf Jahren guckte sich Thees‘ Crew die Konzertmöglichkeiten auf Helgoland an. Dann machten zunächst Johannes Oerding und Fettes Brot die „Music-Cruise“ von „FRS Helgoline“. Dann kamen mal Unwetter, mal Corona dazwischen. Am Wochenende war es nun endlich so weit: Ein ganzer Tag mit Thees Uhlmann & Band auf der Nordsee-Insel, inklusive Katamaran-Überfahrt ab Hamburg bzw. Cuxhaven. Unvergesslich für 600 Fans!

„An wohl keiner Veranstaltung haben wir so lange geplant wie an dieser“, erzählte Thees Uhlmanns Manager Rainer G. Ott irgendwann im Laufe des Samstags. Schon vor fünf Jahren guckte sich Thees‘ Crew die Konzertmöglichkeiten auf Helgoland an. Dann machten zunächst Johannes Oerding und Fettes Brot die „Music-Cruise“ von „FRS Helgoline“. Dann kamen mal Unwetter, mal Corona dazwischen. Am Wochenende war es nun endlich so weit: Ein ganzer Tag mit Thees Uhlmann & Band auf der Nordsee-Insel, inklusive Katamaran-Überfahrt ab Hamburg bzw. Cuxhaven. Unvergesslich für 600 Fans!

Herrlicher Sonnenschein, eine rauschende Elbe und Nordsee, ein gemütlich schaukelnder Katamaran (Seekranke gab’s nicht!), genug Bierknollen und Kiezmischen und ein extrem gut gelaunter „Man of the Boat“ Thees, der sich einfach unter die Leute mischte, hier und da einen Klönschnack hielt oder Fotowünsche erfüllte: Besser kann’s für Indierock-Musikliebhaber:innen nicht laufen, oder? Obendrauf bekam die grundsympathische Menge – Band-Shirt- oder FCSP-Dress-Träger:innen, Grand-Hotel-van-Cleef-Ultras, Pärchen und auch ein paar Kinder – schon auf der Hinreise einen schäumenden Auftritt von Songwriter Grillmaster Flash am Heck geschenkt.

Thees Uhlmann auf Helgoland: Alles in Lot auf dem Boot

Auf Helgoland angekommen verließen alle gemeinsam – natürlich auch Thees, Band und Crew – den Kahn und machten sich auf den Weg in Richtung Nordseehalle: 16.30 Uhr Konzertbeginn.

FRS Helgoline Thees Uhlmann und MOPOP-Reporterin Frederike Arns kurz nach Ankunft auf Helgoland. Thees Uhlmann und MOPOP-Reporterin Frederike Arns kurz nach Ankunft auf Helgoland.

In der Zwischenzeit unternahmen alle, worauf sie Lust hatten: Die Band natürlich den Soundcheck. Die anderen: Schatzsuchen auf Spielplätzen, Besuche bei den Robben oder der „Langen Anna“, Currywurst und Pommes in der Fußgängerzone oder Minigolf direkt neben der Aula-artigen Konzertlocation. Kurz vorm Konzert gab’s dann Fischbrötchen oder Chili con/sin Carne am Büdchen und einen wirklich niedlichen Paketwagen-Dienst – irgendwo musste man sein Tagestrip-Gepäck ja lassen, um während des Konzert abgehen zu können. Sowieso war die Atmosphäre die ganze Zeit total familiär: Die Mitarbeiter:innen von „FRS Helgoline“ übernahmen auch mal kurzzeitig die Kinderbetreuung oder der Security-Mann ließ den kleinen Pimpf auf der seitlichen Bühnentreppe sitzen, damit er was von der Show sehen konnte.

Das Konzert von „Uhlo“ & Band war ein Reigen aus den besten Songs („Fünf Jahre nicht gesungen“, „Zugvögel“, „Junkies und Scientologen“, „Avicii“, aber auch Tomte-Klassiker wie „Die Schönheit der Chance“ oder „Ich sang die ganze Zeit von dir“) und witzigen Ansagen des Kapitäns, äh, Frontmanns: „Ihr seid auf einer Insel, ihr kommt nicht runter, das macht euch nervös!“ Von wegen …

FRS Helgoline Songwriter Grillmaster Flash gab einen Heck-Gig bei der Anreise. Songwriter Grillmaster Flash gab einen Heck-Gig bei der Anreise.

Nachdem man noch kurz dem „Duty free“-Shopping frönte, schlug die Stimmung bei der Highspeed-Heimreise ab 20 Uhr – gleiche Atmosphäre wie hin, nur mit Sonnenuntergang und dann Dunkelheit – bei allen in Richtung Glückseligkeit aus. Was für ein Erlebnis!