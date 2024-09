Während Ronan Keating seinen Auftritt im Stadtpark am Mittwochabend unwetterbedingt nicht antreten konnte, gab es bei Justin Timberlake in der Barclays-Arena das Gewitter nur auf der Leinwand und beim Publikum: Das applaudierte kräftig, als der US-amerikanische Entertainer und Schauspieler sein ganzes Talent auf der Bühne ausbreitete und mit riesiger Entourage eine fulminante Show hinlegte. Und am Ende ganz schön in den Seilen hing – wortwörtlich!