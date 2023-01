„Diese Bühne verwirrt mich jedes Mal“, sagt die britische Sängerin Jessie J am Donnerstagabend, als sie im Stadtpark ihren Fans gegenübersteht. „Ich fühle mich, als würde ich ein Straßenkonzert in einem Park spielen.“ Und ungefähr so ist es ja auch! Es wird eine großartige, aber ungewöhnliche Show werden.

„Diese Bühne verwirrt mich jedes Mal“, sagt die britische Sängerin Jessie J am Donnerstagabend, als sie im Stadtpark ihren Fans gegenübersteht. „Ich fühle mich, als würde ich ein Straßenkonzert in einem Park spielen.“ Und ungefähr so ist es ja auch! Es wird eine großartige, aber ungewöhnliche Show werden.

Normalerweise ist es ja so: Kleine Indiekünstler, die für ihren Auftritt nur einen Hocker und eine Gitarre brauchen, die können spontan und witzig sein und zwischendrin auch mal einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen. Die großen Popstars aber haben streng getaktete Programme mit Licht und Laser und deshalb an jedem Abend nur eine Minute Zeit für den immergleichen Scherz und ein paar „Dankeschön“.

Jessie J auf der Freilichtbühne im Stadtpark. Fabian Lippke Jessie J auf der Freilichtbühne im Stadtpark.

So sah Jessie J in Hamburg aus

Aber Jessie J ist ein waschechter Popstar – sie trägt schließlich einen hautengen, silbrig glitzernden Catsuit, hat einen Haufen Charthits im Gepäck und Songs mit Ariana Grande und Nicki Minaj aufgenommen – und TROTZDEM ist sie unheimlich witzig, nahbar, spontan und chaotisch. Und sie plaudert gern und viel.

Gleich zweimal singt sie Fans ein Geburtstagsständchen (in unterschiedlichen Versionen), sie filmt zwischendrin ein Motivationsvideo für eine Freundin, die in den Wehen liegt, freut sich über Blumen aus dem Publikum und ist einfach rundum nett und charmant. Die Zuhörer sind von Anfang an spürbar entzückt und zeigen das durch begeisterten Jubel und Mitsingen.

Gags, Anekdoten und souligen Pop vom Feinsten

Denn neben Gags und Anekdoten gibt es schließlich auch Musik: Souligen Pop vom Feinsten. „Like A Dude“, „Laserlight“, „Fire“, ein freches „Sex Machine“-Cover und die Hits „Bang Bang“ und natürlich „Price Tag“. Als Zugabe dann noch das bewegende „Who You Are“.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Wochenende in Hamburg wird musikalisch – MOPO verlost Tickets!

Jessie J geht eher selten auf große Tour, aber nach diesem Abend ist klar, dass das sicher nicht am fehlenden Spaß an Live-Auftritten liegt. Sondern wohl eher daran, dass die Britin genau diesen Spaß nicht verlieren will.