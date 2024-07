Gossip sind zurück! Wegen der großen Nachfrage wurde das Konzert der US-Band von der Großen Freiheit in den Stadtpark hochverlegt. 3000 Leute tanzten hier am Mittwochabend zu Hymnen wie „Heavy Cross“ und erfreuten sich an den witzigen Ansagen von Frontfrau Beth Ditto, die das grüne Rund zum Sex-Club machte.