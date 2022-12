Das Konzept der jährlich stattfindenden „Night Of The Proms“ ist einfach: klassische Musik trifft auf Pop. Internationale Stars werden von einem Orchester begleitet und präsentieren ihre größten Hits. Die Show am Freitag in der Barclays-Arena glich einem musikalischen Ritt durch die Jahrhunderte – mit einem berührenden Höhepunkt. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Das Konzept der jährlich stattfindenden „Night Of The Proms“ ist einfach: klassische Musik trifft auf Pop. Internationale Stars werden von einem Orchester begleitet und präsentieren ihre größten Hits. Die Show am Freitag in der Barclays-Arena glich einem musikalischen Ritt durch die Jahrhunderte – mit einem berührenden Höhepunkt. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Mehr als 1000 Tage mussten Fans warten – und endlich ist der Abend gekommen: Die Weltstars Kool & The Gang, Amy Macdonald, Nik Kershaw, Carol Decker, Matt Simons und Yolanda Brown machen Halt in Hamburg. Begleitet werden sie vom „Antwerp Philharmonic Orchestra“, vom Chor „Fine Fleur“ und von drei herausragenden niederländischen Background-Sänger:innen.

Beethoven folgt auf Amy MacDonald – „Night Of The Proms“ eben

Amy MacDonald kommt auf die Bühne, spielt die ersten Akkorde ihres Hits „Mr Rock & Roll“ – und die ganze Halle steht von ihren Sitzplätzen auf, singt, jubelt, feiert den Moment. Als die schottische Singer/Songwriterin nach drei Songs wieder abgeht, spielt das Orchester die Neunte Sinfonie von Beethoven. Es sind Momente wie diese, die die Fans liebe. Das Motto? Abwechslung!

mTwoMedia | Marc Metzler Die schottische Singer-Songwriterin Amy MacDonald mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra. (Archivbild von einem vorherigen Konzert) Die schottische Singer-Songwriterin Amy MacDonald mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra. (Archivbild von einem vorherigen Konzert)

Allerdings sind diesmal die Übergänge vom Pop-Song zum Klassik-Konzert teils zu hart. Toll dagegen, wie das Orchester den Hits eine gewisse Tiefe und Dramatik gibt. Dadurch wirken sie sofort viel intensiver. Ebenfalls beeindruckend: Die Würdigung von „Night Of The Proms“-Urgestein John Miles, der im vergangenen Jahr überraschend verstarb. Von der ersten Stunde an, seit 1994, war der britische Sänger Teil des Ensembles. In diesem Jahr performt nicht er die Hymne „Music“, sondern sein Sohn John Miles Jr. – ein berührender Moment. Die Dankbarkeit der Fans für diesen Höhepunkt ist deutlich zu spüren.

Das könnte Sie auch interessieren: Casper in Hamburg: Das war pures Adrenalin!

Für einen fulminanten Abschluss der dreistündigen Show sorgen die Funk-Giganten Kool & The Gang. Kaum passender könnte ihre Kult-Liedzeile den Abend zusammenfassen: „Let’s all celebrate and have a good time!“

Am Samstag, 9.12. gibts die „Night Of The Proms“ noch einmal. Barclays-Arena, 20 Uhr, 53,80-100,40 Euro.