Ein langes Intro ertönt. Und plötzlich steht Nick Carter da – oben auf der mit Neon beleuchteten Showtreppe – und singt einen der größten Hits der Backstreet Boys: „Larger Than Life“ sorgt dafür, dass die 1200 fast ausschließlich weiblichen Fans am Mittwoch im Docks keine Aufwärmphase brauchen in Sachen Stimmung. Und auch eine spezielle Danksagung hat der Familienvater in petto.