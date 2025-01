Fünf Abende hintereinander im St. Pauli Theater: Thees Uhlmann macht mal etwas ganz anderes. Dementsprechend nervös ist der Musiker beim ersten Konzert am Freitagabend – aber genau deshalb auch so sympathisch. Auch das Publikum taut erst spät auf. Am Ende sorgt eine junge Frau für einen emotionalen Moment.