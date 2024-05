Wahrscheinlich hätte er auch einfach das Telefonbuch (die Älteren werden sich an das Konzept erinnern) von Bottrop vorlesen können: Die paar Hundert Glücklichen, die ein Ticket für die Doppelshow am Freitag im Molotow ergattert haben, waren ohnehin wild entschlossen, eine gute Zeit zu haben. Frank-Turner-Ultras, die nicht nur Klassiker wie „Love Ire & Song“, „Recovery“ oder „I Still Believe“, sondern auch die ganz neuen Songs wie „Pandemic PTSD“ oder „Girl From the Record Shop“ Wort für Wort mitsingen können.

Der zornige Barde mit der Lagerfeuer-Gitarre, der schon lange eher Hallen als Clubs füllt, war für eine Doppelshow im akut vom Aus bedrohten Molotow – Solidaritäts- und Liebesbekundung gleichzeitig. Und ein Fest für die Fans sowieso.

Frank Turner in Hamburg: Molotow? „Fuck Yeah!“

Zum Glück gilt das mit der Motivation auch für den zornigen Barden mit Lagerfeuer-Gitarre, der pünktlich um 20.30 Uhr im weißen „Molotow must stay“-T-Shirt auf die Bühne im Innenhof des Clubs geht, dessen Perspektive abrupt mit dem Jahreswechsel endet. Er sei ganz schön müde, sagt Turner. Und die Idee, am Ende der Tour, mit der er sein zehntes Album „Undefeated“ promotet, ein Doppelkonzert zu spielen, sei eigentlich auch ziemlich bekloppt. Aber im Molotow? „Fuck yeah!“

Schließlich habe er vom Club an der Reeperbahn schon gehört, bevor er hier überhaupt zum ersten Mal gespielt hat: „Verdammt noch mal jeder kennt diesen Club – er muss bleiben!“ Der Bühne, auf der er steht, widmet er den ganzen Abend, aber speziell „Show People“, diesen neuen Song über die Arbeiter des Showbusiness. Über die, die „fliegen wie Ikarus und landen wie Evel Knievel“.

Frank Turner singt auf deutsch: „Ihr kriegt mich nicht kaputt“

Ein bisschen mehr Arbeit macht ihm auch die deutsche Version von „Do One“: „Ich weiß, wer ich bin und ihr kriegt mich nicht kaputt“. Drei Monate lang lag der Text (den Ingo Donot für Turner übersetzt hat) angeblich bei ihm auf dem Küchentisch. Aber das Ergebnis ist so charmant wie mitgrölbar, ein echter Turner also.

Nach nur einer Stunde endet das zweite Konzert des Tages fast genauso abrupt, wie es begonnen hat. Ein paar Minuten wartet man noch, dann trägt eine helfende Hand die Gitarre von der Bühne und es wird allen klar: Das war’s. Zumindest für heute. Denn Frank Turner ist eine Tournee-Maschine: Die Shows im Molotow waren Nummer 2879 und 2880 in seiner 26 Jahre langen Karriere als Musik-Arbeiter und zu gleichen Teilen Solidaritäts- und Liebesbekundung für Hamburg, St. Pauli, das Molotow und seine Fans. Und ein Ausflug in frühere Zeiten, als an Konzerte in großen Hallen noch gar nicht zu denken war.

Frank Turner: Nur noch Club-Shows? Das sagt der Punk-Folk-Star

Angst, dass Frank Turner von Nostalgie übermannt wird und eigentlich lieber gänzlich zurück zu den kleinen Club-Konzerten möchte, braucht aber niemand zu haben. Gigs wie den im Oktober in der Sporthalle reißt der Brite nicht nur des Geldes wegen ab, wie er gerade im aktuellen MOPOP-Interview auf die Frage danach erklärte, was ihm eigentlich lieber wäre: „Die typische Punkrock-Antwort wäre wohl: die kleinen Clubs. Aber ehrlich gesagt: Es ist auch verdammt geil, auf die Bühne zu gehen vor 5000 Leuten, die durchdrehen.“

Durchdrehen würden die wahrscheinlich auch, wenn Frank Turner das Telefonbuch von „East Finchley“ vorlesen würde.