„Hamburg, habt ihr Bock?!“ – mit diesen Worten tritt Ennio am Mittwochabend in der Sporthalle auf die Bühne, um das Publikum in sein schrilles Schlaraffenland zu entführen. Der Münchner hat seinen Platz in der Indie-Blase längst gefunden, wie er bei einem seiner bislang größten Konzerte unter Beweis stellt. Die Gen-Z ist begeistert.