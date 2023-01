Wie haben wir sie vermisst: Große Gefühle, große Hits, großartige Abende. In die Barclays-Arena, Hamburgs größte Konzerthalle, passen 12.000 Menschen, ab sofort ist das wieder möglich. Den Anfang hat James Blunt am 2. April gemacht – das passte! Denn der englische Songwriter war es auch, der am 11. März 2020 in der Elbphilharmonie mit einem „Geisterkonzert“ ohne Publikum den ersten Lockdown einläutete. Sein Konzert wurde pandemiebedingt vier Mal verschobenen.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie-Pause geht es ab heute auch mit den richtig großen Konzerten wieder los: Für die nächsten Wochen haben sich jede Menge internationale Pop- und Rockstars angekündigt. Wer alles kommt, welche Regeln jetzt gelten und warum das alles (noch) nicht so einfach ist – die MOPO gibt den Überblick.

Konzerte in Hamburg: Endlich wieder Star-Alarm auf den Bühnen

Sowieso sind es vorerst fast ausschließlich Nachholtermine, die auf dem Plan der Arena stehen: Sarah Connor bringt am Donnerstag die „Herz Kraft Werke Tour“ nach Hamburg (7.4., 20 Uhr, Tickets ab 72 Euro). Ihre Facebook-Einträge nach den ersten Konzerten in anderen Städten sprechen Bände: „Hab euch vermisst“, „Das hat meiner Seele so gutgetan“ und „Danke, dass ihr euch getraut habt“, ist von der Frau mit der Ausnahmestimme zu lesen. Am Merchandise-Stand gibt es ein „No War“-T-Shirt zugunsten der Ukraine-Hilfe.

imago images James Blunt eröffnete den internationalen Show-Reigen. James Blunt eröffnete den internationalen Show-Reigen.

Christoph Köstlin Nächste Woche Donnerstag mit „Herz Kraft Werke“ da: Sarah Connor Nächste Woche Donnerstag mit „Herz Kraft Werke“ da: Sarah Connor

Bei Chris Norman gibt es die Arena in der Theatervariante mit reduzierter Publikumszahl (11.4., 20 Uhr, ab 43 Euro). Mit Band will er auf seiner „Forever Tour“ dann Solo- und Smokie-Hits darbieten. Wichtig: Bitte bei „Living Next Door To Alice“ nicht „Who the fuck is Alice?“ reinbrüllen. Der Künstler hat es nicht so gern.

Ganz ohne Verschiebung kam das New Yorker Future-Bass-Duo The Chainsmokers aus. Mit ihren Hits „Don’t Let Me Down“, „Closer“ und „Sick Boy“ gibt es Stoff für Tanzwütige. Ob sitzend oder stehend – jedes Ticket kostet 73 Euro. Der Oberrang bleibt geschlossen (20.4., 20 Uhr).

Star-Alarm in Hamburg: Simple Minds kommen

Hey, hey, hey, hey! Endlich wieder mitsingen, wenn die Simple Minds ihr „Don’t You (Forget About Me)“ aus dem 80er-Kultfilm „The Breakfast Club“ (21.4., 20 Uhr, 63 Euro) sowie weitere Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte anstimmen. Gut übrigens für Leute, die sich in Corona-Zeiten ihre Sitznachbarn aussuchen wollen: freie Platzwahl in der Arena! Wer mehr will, kann ein Soundcheck-Package (146 Euro) und ein Fan-Experience-Package (267 Euro) erwerben.

Langes Warten ist man bei der US-Band Tool gewöhnt: Satte 13 Jahre brauchten die Herren für das 2019 erschienene Album „Fear Inoculum“, das ihnen einen Grammy für die beste Metal-Performance einbrachte. Gefreut werden darf sich auf Gitarrengewitter und Endlos-Songs – der Titeltrack ist mit mehr als zehn Minuten der längste, der es jemals in die Billboard-Hot-100 schaffte. Schnell sein, es gibt noch wenige Restplätze (28.4., 19.30 Uhr, ab 96 Euro).

Travis Shinn Da wird es laut in der Barclays-Arena: Am 28. April sind Tool auf der Bühne. Da wird es laut in der Barclays-Arena: Am 28. April sind Tool auf der Bühne.

Robert Grischek Gleich im Doppelpack: Die Fantastischen Vier sind am 21. und 22. Mai in der Arena. Gleich im Doppelpack: Die Fantastischen Vier sind am 21. und 22. Mai in der Arena.

Kurz vor ausverkauft ist auch das Konzert von Allround-Talent Ryan Tedder aka OneRepublic (30.4., 20 Uhr ab 62 Euro). Das liegt auch Radiohits wie „Apologize“, „Counting Stars“ und „Good Life“, natürlich.

Endlich dürfen wieder viele Menschen zusammenkommen – auch auf der Bühne: Johannes Oerding, Gentleman, DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, Joris und Mighty Oaks sind dabei, wenn die Staffel 8 von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf Touren geht (1.5., 20 Uhr, ab 59 Euro).

Irgendwo zwischen Seemannsliedern und Mittelalterrock liegen die Songs der norddeutschen Haudegen Santiano. Die Gruppe hat sogar so lange gewartet, um für ihre Fans spielen zu dürfen, dass aus ihrer „MTV Unplugged“-Tour mittlerweile die „Wenn die Kälte kommt“-Konzertreise geworden ist – passend zu ihrem im Oktober erschienenen Album (8.5., 20 Uhr, ab 52 Euro).

Dua Lipa ist die derzeit heißeste Frau im Musikbiz. Seit die englische Sängerin ihr Hamburg-Konzert vor mehr als zwei Jahren ankündigte, ist sie um einen Grammy, drei Brit Awards und den Nummer-1-Hit „Cold Heart“ mit Elton John reicher. Wer damals schon auf sie gesetzt hat, kann sich glücklich schätzen: Ihr „Future Nostalgia“-Konzert am 9.5. ist ausverkauft.

Die 80er-Giganten A-ha sind am 12. Mai im Rahmen ihrer „Hunting High And Low“-Tour in der Barclays-Arena. Stian Andersson Die 80er-Giganten A-ha sind am 12. Mai im Rahmen ihrer „Hunting High And Low“-Tour in der Barclays-Arena.

„A-ha play ,Hunting High And Low‘“ steht auf den Tourplakaten (12.5., 20 Uhr, ab 57 Euro). Ja, was denn sonst? Schließlich sind auf dem Album von 1985 auch ihre Über-Hits „Take On Me“ und „The Sun Always Shines On T.V.“ enthalten. Wetten, dass Morten Harket die hohen Töne immer noch schafft?

Und auch Howard Carpendale hat ein gutes Tourmotto: „50 Jahre – Die Show meines Lebens“ (16.5. 20 Uhr, ab 75 Euro). Nur um hier für Klarheit zu sorgen: Howie ist 76! Aber seine Schlager so frisch wie eine Frühlingswiese.