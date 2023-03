Wenn eine Masse aus meist schwarzgewandeten Leuten Richtung Großmarktgelände strömt, ist wieder Elbriot-Zeit. So konnte man auch am Samstag nach zweijähriger Coronapause Tausende Metalfans – viele bereits mit einem Bierchen in der Hand – beobachten, die endlich wieder gemeinsam zu ultraschnellen Bässen und jaulenden Gitarren im Moshpit feiern wollten.

Tatsächlich ist es trotz der frühen Uhrzeit (noch vor 14 Uhr) schon bei der ersten Band, den schwäbischen Heavy-Metallern von Kissin‘ Dynamite ziemlich voll und die Fans singen mit, recken die Fäuste in die Luft und feiern eine entspannte Metalparty – und ein bisschen wohl auch sich selbst. Die Erleichterung, dass solche Festivals wieder möglich sind, ist spürbar.

Metalcore-Band Jinjer: „Wir sind so froh, euch hier in Sicherheit zu sehen. Unser Land stirbt gerade“

Für eine Band ist es aber etwas ganz Besonderes, beim Elbriot dabei zu sein: „Wir sind so froh, euch hier in Sicherheit zu sehen. Unser Land stirbt gerade“, ruft Tatiana Shmailyuk, Frontfrau der ukrainischen Metalcore-Band Jinjer. Die Metalgemeinde jubelt ihr zu, reckt solidarisch die Fäuste in die Luft, einer schwenkt eine riesige Ukraineflagge. Dann ruft Tatiana noch „fuck the war“ – das war’s an politischen Statements, bevor die Ukrainer vor einem riesigen blau-gelben Peacezeichen ihre Auf-die-Fresse-Musik ins Publikum ballern.

Elbriot in Hamburg: Gigantische Quietscheente und riesiges Circlepit

Schon vorher hatte die schottische Piratenmetal-Spaßtruppe Alestorm mit einer vor Energie gerade zu berstenden Show (und einer gigantischen gelben Quietscheente) den Festivalgängern ordentlich eingeheizt. Von „Keelhauled“ zu „One More Drink“ bildet sich ein riesiges Circlepit vor der Bühne, das sich erst auflöst, als Frontmann Christopher Bowes und seine Mannschaft die letzten Töne gespielt haben.

Abends geht es zunächst etwas gediegener weiter: Mit groovendem klassischem Heavy Metal begeistern Accept vor allem den etwas älteren Teil des Publikums. Mitsing-Parts, breitbeinige, geradezu choreografierte Rockerposen und geniale Gitarren- und Schlagzeugsoli beweisen, dass Accept ihren Kultstatus keineswegs zu Unrecht innehaben.

Den fulminanten Abschluss des Mini-Festivals bestreiten Bullet For My Valentine – und auch das Publikum gibt nochmal alles und grölt extra laut mit. (jh)