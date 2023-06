Wenn René Peter Baumann aka DJ Bobo sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, dann gratulieren sogar die Backstreet Boys. Die US-Megastars bildeten 1995 noch das Vorprogramm für die „Just For You“-Tour des Schweizer Entertainers und schicken am Sonnabend in der ausverkauften Barclays-Arena ihre Glückwünsche via Leinwand. Und dann geht die Zeitreise unter dem neuen Tour-Motto „Evolut30n“ auch schon los.

Aus dem Maul eines riesigen Löwen kommt Bobo im Gladiatoren-Outfit mit reichlich Nebel auf die Bühne. Dank beeindruckender Videotechnik sieht das bombastisch aus. Oben auf dem Kopf singt Bobos Ehefrau Nancy Baumann, die von ihrem Gatten später als „Die Liebe meines Lebens“ bezeichnet wird. Die beiden sind auch auf der Bühne seit Jahrzehnten ein tolles Team.

Um das Raubtier herum sind auf mehreren Ebenen Musiker positioniert. Und zu dessen Füßen werden Dutzende DJ-Bobo-Fahnen geschwenkt. Was für ein Auftakt! Jubel total bei den 12.000 Fans, darunter überwiegend Frauen mittleren Alters, von denen sich einige mit Leuchtstäben dekoriert haben. Schließlich wird hier eine waschechte Neunziger-Party gefeiert! „Guten Abend, Hamburg!“, ruft Bobo zur Begrüßung.

Die folgenden zwei Stunden zeigt der 55-Jährige, warum er zu Recht die Zeit überdauert hat, auch wenn er oft für seine Eurodance-Musik belächelt wurde. Aber die Kritiker können Bobo egal sein. Dass seine Fans alle zwei Jahre zu seinen aufwendigen Live-Shows kommen, hat er nur sich selbst und seiner Ausdauer zu verdanken. Zu „Together We Fly“ präsentiert er seine kultigen Markenzeichen-Tanzmoves, die er sich vermutlich im fernen Ägypten bei den Pharaonen abgeguckt hat. Ganz so schweißtreibend sieht das heutzutage aber nicht mehr aus.

DJ Bobo in Hamburg: Reise zurück in die Teenagerzeit

Die Fans bekommen noch einmal ihre frühe Teenagerzeit zurück. Mit „I Got A Feeling (Somebody Dance With Me)“, der zweiten Single seines Debütalbums, schaffte Bobo 1993 den Durchbruch. Goldene Konfettischlangen gibt es dazu von oben. Statt einer Bühne gönnt sich der Strahlemann noch zwei weitere in Quadratform mitten im Publikumsraum, auf denen er andere Sänger mit tollen Stimmen präsentiert. Bei „Better Days“ geschieht dies im Ping-Pong-Duett mit Bobo, der dabei hoch oben auf dem Kopf des Löwen steht. Nicht nur der Song, der davon handelt, dass wieder bessere Zeiten auf uns warten, sondern der ganze Abend ist wie Balsam für die krisengeschüttelten Seelen – so viel Positivität wird dabei freigesetzt!

Und wenn Bobo sich tatsächlich wie ein Gladiator durch das Publikum zur B-Stage vorarbeitet, gibt es nichts als strahlende Gesichter. Die Frage des Songtitels „Where Is The Love“ beantwortet sich quasi von selbst: Die Liebe ist hier und heute Abend. Bei „Look Into My Eyes“ verwandelt sich der Löwe dank Videotechnik in einen Frauenkopf mit einer Krone aus Schlangen – ein Eyecatcher. Bei „Shadows Of The Night“ fliegen Geistergestalten durch den Saal. Als Bobo mit Nancy und weiteren Background-Sängerinnen am anderen Ende der Halle auf einem riesigen Plattenspieler die Hits „Pray“ und „Everybody“ präsentiert, kocht die Arena. Und natürlich dürfen auch die Flammenwerfer nicht fehlen. Geknausert wird woanders.

Bei „Flashdance… What A Feeling“ kommt es zum virtuellen Gänsehaut-Duett mit der Ende 2022 verstorbenen Orginal-Sängerin Irene Cara. Bei „Chihuahua“ machte die ganze Halle mit, „There is a Party“ und „Freedom“ bilden starke Schlussmomente für sein rundes Jubiläum. Bis zum nächsten Live-Spektakel in zwei Jahren!