Es funkelt auf der Bühne des Stadtparks. Eurythmics-Legende Dave Stewart hat sich in einen silbernen Anzug in Lederoptik geschmissen und macht damit den sechs Musikerinnen, die ihn umgeben, in Sachen glänzender Auftritt ordentlich Konkurrenz. Seine aus rein künstlerischer Sicht bessere Hälfte Annie Lennox hat eine Tour-Allergie und ist deshalb nicht mit dabei. Dafür gibt es stimmgewaltigen Ersatz – und einen Dave Stewart in Plauderlaune.