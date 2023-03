Es war einer dieser magischen Momente: Das richtige Konzert am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Eines, von dem man noch länger erzählen wird und bei dem sich manch einer grämen wird, nicht dabei gewesen zu sein. Das Stadtparkrund war komplett ausverkauft, die Menge vor der Bühne glich in ihrer vorfreudigen Erwartung einer Benzinlache. Als Tocotronic an die Mikros traten und den Fans den Opener „Freiburg“ entgegenschleuderten, war dieser das brennende Streichholz.