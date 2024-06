Mit Konzerten von seit gefühlt Jahrzehnten verschollen geglaubten Bands ist es ja so wie mit Ehemaligentreffen in der Schule. Man stellt Fragen wie: Wie sind die gealtert? Können die das überhaupt noch? Und war das damals nur so eine Laune oder war das wirklich der heiße Scheiß, als den man die Musik in einer der hintersten Gehirnwindung abgespeichert hat? Fragen über Fragen, die man nur klären kann, indem man sich das erste Konzert der Alternative-Rocker Jane's Addiction seit Oktober 2003 in der „Großen Freiheit“ besucht.