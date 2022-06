Broadway-Hit „Hamilton“ in Hamburg: Das sind die Darsteller

Stage Entertainment hat am Dienstag im Operettenhaus die Besetzung für die deutschsprachige Produktion des Broadway-Musical-Hits „Hamilton“ bekannt gegeben. Einige der Darsteller sind gute alte Bekannte in Hamburg.

Benét Monteiro, derzeit noch in „Die Eiskönigin“ zu sehen, und Gino Emnes („Rocky“, „Kinky Boots“, „Tina“) verkörpern die Rollen der Revolutionäre und Freunde Alexander Hamilton und Aaron Burr, die zu erbitterten Feinden werden. Popstar Ivy Quainoo, die die erste Staffel von „The Voice of Germany“ gewann und zwischenzeitlich in New York Schauspiel studierte, übernimmt die weibliche Hauptrolle.

Einige Darsteller sind gute Bekannte in Hamburg

Für die Übertragung des Welterfolgs aus der Feder von Lin-Manuel Miranda haben sich der Rapper Sera Finale und Musical-Autor Kevin Schroeder zusammengetan. Erzählt wird die Geschichte des US-Gründervaters Hamilton, der sich als karibischer Einwanderer bis an die US-Politikspitze hocharbeitete.

Kultursenator Dr. Carsten Brosda lobte die Bedeutung des Stückes: „Mit seinem inhaltlichen und künstlerischen Anspruch hebt ‚Hamilton’ das Genre Musical auf ein neues Niveau.“ Die Proben beginnen Mitte August, Previews gibt es ab 24.9. Die Premiere findet am 4.10. statt. Tickets sind unter www.musicals.de erhältlich. (ksch)