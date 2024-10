Hamburger wissen es schon lange: Stefanie Hempel ist die fünfte Beatle-in! In den vergangenen Jahren feierte sie Jubiläen wie den 50. Geburtstag des „White Album“ der Fab Four oder den 80. Geburtstag von Paul McCartney mit hochkarätig besetzten Musiksausen. Am Donnerstag und Freitag zelebrierte sie erstmals auch sich selbst im St. Pauli Theater: Denn 20 Jahre gibt es ihre Beatles-Tour auf dem Kiez jetzt schon – und das freut nicht nur Touristen!