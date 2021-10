Erst ein Arthouse-Drama, danach eine kurze Pause im schönen Foyer des Savoy, dann zurück in den Saal und Zombie-Horror gucken, am späten Abend dann vielleicht noch einen Sci-Fi-Thriller – wo gibt’s denn sowas? Auf dem „Fantasy Filmfest“, das am 31. Oktober in Hamburg startet!

Fantasy steht hier nicht für Drachen, Elfen und Zauberer, sondern für Besonderes. Es soll Leute geben, die sich extra für diese acht tollen Tage Urlaub nehmen. 2021 feiert das Festival seinen 35. Geburtstag (gegründet wurde es 1987 in Hamburg). Längst hat es sich vom Underground-Tipp zum renommierten Genrefestival gemausert, und mit dem Savoy gibt es seit einigen Jahren einen festen Spielort.

Das Programm lässt wie immer Fan-Herzen höher schlagen: Zur Eröffnung läuft das Actionspektakel „Gunpowder Milkshake“ um ein gefährliches Mutter-Tochter-Gespann, mit internationalen Stars wie Lena Headey („Game Of Thrones“) und in Berlin gedreht. Weiter geht’s mit Thrillern, Dramen, Kurzfilmen, Horror aller Art, Komödien (wie etwa Publikumsliebling Jean Dujardin in „OSS 117. Liebesgrüße aus Afrika“) – es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Nur schnell muss man sein, die Karten sind immer im Handumdrehen weg. (GEB)

Savoy: 31.10.-7.11., 13/11 Euro, fantasyfilmfest.com, 2G-Regel