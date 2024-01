„Yeah! Yeah! Januar!“: Tickets für „Palazzo“ zu gewinnen

Noch bis März ist Showtime auf der Horner Rennbahn: Bei Cornelia Polettos „Palazzo“ wird im Spiegelpalast gestaunt und geschlemmt, während die Artist:innen auf der Bühne, in der Manege – und manchmal auch direkt an oder auf der festlich gedeckten Tafel – ihre atemberaubenden Nummern zeigen.

Das Motto der diesjährigen Show lautet „Ladies First“, Miss Frisky führt durch den Abend – frisch, frech und mit einer fantastischen Singstimme. Und das Team von Spitzenköchin Poletto tischt gewohnt fein auf. Vier Gänge gibt’s, auch ein vegetarisches Menü (und eins für Kinder) steht zur Wahl.

Verlosung: 1 x 2 „Palazzo“-Karten für den 31. Januar

Das „Palazzo“-Zelt wird bis 10. März bespielt (Mi-Sa 19 Uhr, So 18 Uhr), es steht in der Rennbahnstraße 96 (Horn), Tickets kosten ab 101 Euro. Auf dem MOPOP-Instagram-Kanal verlosen wir im Rahmen unserer Gewinnspiel-Aktion „Yeah! Yeah! Januar!“ ab Mittwochmittag 1 x 2 Tickets für den Showbesuch am 31. Januar.

Die Verlosung findet mit freundlicher Unterstützung von Palazzo Produktionen GmbH statt.