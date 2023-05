Wellen, Sturm und steife Brisen – heiße Matrosen-Show auf dem Theaterschiff

Das Theaterschiff Hamburg ist ein Juwel der Hansestadt und eine Perle unter den Hamburger Theatern. Immerhin ist es die einzige Hamburger Bühne, die von sich behaupten kann: Hier wird Theater auf dem Wasser gemacht! Und es ist das einzige hochseetüchtige Theaterschiff Europas.

Maritimer geht es also gar nicht. Wie passend ist es da, dass noch bis Dezember die Matrosen-Show „Wellen, Sturm und steife Brisen“ auf Hamburgs schwimmender Bühne für beste Unterhaltung zu sehen sein wird – übrigens die erste Musik-Show an Bord.

Das Theaterschiff Hamburg begibt sich auf hohe See und in ganz neue Gewässer: Die kleine Bühne präsentiert eine große Show – virtuos, erotisch und berührend. Eine Show, die einfach auf’s Theaterschiff gehört: Matrosen – drei knackige Kerle, die singen, steppen, tanzen und dabei eine Show vollere Fernweh und Lebenshunger, voller Leidenschaft und Meeresglück, voll Liebe, Lust und Sinnlichkeit liefern.

Dabei spielt dem Theaterschiff seine geringe Größe in die Karten: Kein Zuschauer sitzt mehr als sieben Meter von der nur 3 x 2 Meter großen Bühne entfernt, auf der Eiko Keller, Andreas Langsch und Martin Ruppel in mitreißenden Nummern alles geben und Fantasien von Lust und Liebe, Einsamkeit und Langeweile, Mythen und Matrosen von heute wecken. In Szene gesetzt wird das Spektakel, das die Besucher regelmäßig in ausgelassene Partystimmung versetzt, durch neue Lichttechnik. 200 Effekte rücken nicht nur die Tanz- und Gesangseinlagen der drei Künstler ins richtige Licht, sondern sorgen auch für die richtige Untermalung, wenn die Hüllen auf der Bühne fallen.

Noch bis Dezember können Sie sich selbst von diesem Feuerwerk des Fernwehs und Lebenshungers, der Leidenschaft und des Meeresglücks, von Liebe, Lust und Sinnlichkeit überzeugen. Tickets bekommen Sie auf www.theaterschiff.de oder telefonisch unter 040 / 69 65 05 60.