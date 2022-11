Warum Hamburgs kleinstes Theater jetzt für Schlagzeilen sorgt

Am Sonntag wurde im Opernloft am Hafen gefeiert. Ausnahmsweise keine eigene Produktion, nein, die Bühne gehörte den Kolleginnen und Kollegen aus einem anderen Hamburger Haus. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zeichnete das Theater das Zimmer mit einem wichtigen Preis aus. So macht das kleinste Theater der Stadt jetzt große Schlagzeilen.

Es hat nur 40 Plätze und wurde 2014 in einem ehemaligen Ladenlokal gegründet. Jetzt aber kam das Horner Theater das Zimmer ganz groß raus: Sandra Kiefer und Lars Ceglecki, das Leitungs-Duo, bekam von Carsten Borsda den Barbara-Kisseler-Theaterpreis verliehen.

Das kleine Hamburger Theater hat nur 40 Plätze

Die Ehrung geht seit 2017 jährlich im Gedenken an die im Oktober 2016 verstorbene Kultursenatorin an Privattheater oder Freie Gruppen. Wer den Preis – dotiert mit 50.000 Euro – erhält, entscheidet jeweils eine anonyme Jurorin oder ein anonymer Juror.

In deren oder dessen Begründung heiß es diesmal unter anderem: „Hier, in der Washingtonallee, wird konkret, was Theater bedeutet, wenn es heißt, es schaffe gesellschaftlichen Zusammenhalt durch sein Vorhandensein und durch seine Themen, die es einbringt.“ Das Programm folge „keinem (Mode-)Trend, sondern setzt sich mit der Welt und der Literatur auseinander – buchstäblich auf kleinstem Raum, in Coronazeiten hart an der Einstelligkeit vorbei“.

Ensemblemitglieder spielen bei der Preisverleihung im Opernloft.

Und der Kultursenator ergänzte: „Das Wagnis, Theater in einem Zimmer, direkt und ohne Rang oder Parkett zu präsentieren, ist eine beherzte, mutige und von der Hingabe zum Theaterspiel geprägte Entscheidung. In der intimen Atmosphäre kann man hervorragend spüren, was den Zauber des Theaters ausmacht.“

Am 11.11. feiert das Theater Uraufführung von „Felix“

Aktuell bereitet sich das Theater auf die nächste Uraufführung vor: Ab dem 11. November wird im Theater das Stück „Felix“ gezeigt – inspiriert vom preisgekrönten Podcast „Der talentierte Mr. Vossen“ über den Textilunternehmer-Spross, Filmproduzenten und Anlage-Betrüger Felix Vossen.