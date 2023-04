Vorstellung abgebrochen: Darsteller kollabiert bei Premiere in Hamburger Theater

Beängstigende Szenen in den Kammerspielen: Am Donnerstagabend ist Joseph Reichelt, Darsteller im Zweipersonenstück „How To Date A Feminist“, mitten in der Premiere auf der Bühne zusammengebrochen.

Die Vorstellung wurde abgebrochen, Intendant Axel Schneider informierte das Publikum kurz darauf darüber, dass Reichelt notärztlich versorgt werde und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus müsse. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen besorgt, aber verständnisvoll auf den Notfall reagiert haben.

Medizinischer Notfall in den Hamburger Kammerspielen

Gestern Mittag dann die Entwarnung; dem 37-jährigen Schauspieler gehe es „inzwischen wieder besser“, so Axel Schneider, die Premiere von How To Date A Feminist“ könne am kommenden Samstag (29. April) nachgeholt werden.

Zuerst hatte der NDR über den Vorfall berichtet.